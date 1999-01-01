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Тротуарная плитка в Москве

В качестве покрытий тротуаров, дорожек, площадок и приусадебных участков должны использоваться надежные и эстетичные материалы. Особенно популярна сейчас плитка – цена на нее формируется в зависимости от конкретного производителя, технологии изготовления, толщины, размеров элементов и других факторов. Хотите недорого купить материалы высокого качества? Тогда обратите внимание на ассортимент компании «СтройДизайн»! У нас большой выбор сертифицированной продукции – ее доставка по Москве осуществляется в кратчайшие сроки.

Вибропресованная плитка

Цена от 500 руб.

Бордюрный камень

Цена от 80 руб.

Бордюрный камень дорожный вибропрессованный 1000*300*150
Бордюрный камень дорожный вибропрессованный 1000*300*150

420 р.

Дорожный бордюрный камень 1000х300х150 - данный вид бордюра используются для благоустройства клум..
Вибропресованная тротуарная плитка "Брусчатка " 200*100*60 Серый
Вибропресованная тротуарная плитка "Брусчатка " 200*100*60 Серый

650 р.

Тротуарная брусчатка 100х200х60 серого цвета используются для устройства дачных и садовых дорожек..
"Квадрат" 400*400*60
"Квадрат" 400*400*60

650 р.

 "Квадрат" 400*400*60, выполненная в восточном стиле, сразу притягивает взгляд ярким и нарядным..
"Брусчатка" 200*100*60 Красная
"Брусчатка" 200*100*60 Красная

800 р.

Тротуарная брусчатка 100х200х60  используются для устройства дачных и садовых дорожек, пеш..

Качественные характеристики тротуарной плитки

Чтобы приобрести качественную плитку, нужно подбирать товар не только по внешнему виду, но и обращать внимание натри ключевых момента:

  • Поверхность – безупречно ровная, без каких-либо дефектов с гладким верхним слоем для вибролитья и с шероховатым для вибропресса. Изделия одного вида должны быть одинакового размера и веса, а внешне соответствовать четким геометрическим формам.
  • Окрас – ровный, без разводов и дефектов по всей поверхности, не должен иметь чрезмерно яркий цвет.
  • Прочность – при постукивании друг о друга должен появиться отчетливо звонкий звук, что говорит о качестве и правильном соотношении воды и цемента во время изготовления.

Преимущества тротуарного покрытия

Говоря о плитке, мы обычно имеем в виду продукцию из бетона, которую вымащивают строго горизонтально. Существует несколько ощутимых преимуществ данного покрытия, если проводить сравнение с асфальтными или какими-либо другими вариантами, а именно:

  • ее легче укладывать;
  • можно применять разнообразные узоры и цвета;
  • при правильной укладке прослужит 30-50 лет;
  • высокая термоустойчивость;
  • менее поддаваема механическому и физическому воздействию извне.

Также не стоит забывать, что данное покрытие более привлекательное при выборе оттенков и форм, чем иные аналоги. ГОСТ 17608-91 – качество гарантировано!  

Доставка тротуарной плитки и бордюрного камня
Доставка тротуарной плитки и бордюрного камня

При заказе на доставку силами нашей компании мы самостоятельно обеспечиваем погрузочно-разгрузочные работы.

Адрес: Московская обл., Клинский р-н, деревня Коноплино, вл31с38

Координаты: 56.278583, 36.680794