Тротуарная плитка в Москве
В качестве покрытий тротуаров, дорожек, площадок и приусадебных участков должны использоваться надежные и эстетичные материалы. Особенно популярна сейчас плитка – цена на нее формируется в зависимости от конкретного производителя, технологии изготовления, толщины, размеров элементов и других факторов. Хотите недорого купить материалы высокого качества? Тогда обратите внимание на ассортимент компании «СтройДизайн»! У нас большой выбор сертифицированной продукции – ее доставка по Москве осуществляется в кратчайшие сроки.
Цена от 500 руб.
Цена от 80 руб.
Качественные характеристики тротуарной плитки
Чтобы приобрести качественную плитку, нужно подбирать товар не только по внешнему виду, но и обращать внимание натри ключевых момента:
- Поверхность – безупречно ровная, без каких-либо дефектов с гладким верхним слоем для вибролитья и с шероховатым для вибропресса. Изделия одного вида должны быть одинакового размера и веса, а внешне соответствовать четким геометрическим формам.
- Окрас – ровный, без разводов и дефектов по всей поверхности, не должен иметь чрезмерно яркий цвет.
- Прочность – при постукивании друг о друга должен появиться отчетливо звонкий звук, что говорит о качестве и правильном соотношении воды и цемента во время изготовления.
Преимущества тротуарного покрытия
Говоря о плитке, мы обычно имеем в виду продукцию из бетона, которую вымащивают строго горизонтально. Существует несколько ощутимых преимуществ данного покрытия, если проводить сравнение с асфальтными или какими-либо другими вариантами, а именно:
- ее легче укладывать;
- можно применять разнообразные узоры и цвета;
- при правильной укладке прослужит 30-50 лет;
- высокая термоустойчивость;
- менее поддаваема механическому и физическому воздействию извне.
Также не стоит забывать, что данное покрытие более привлекательное при выборе оттенков и форм, чем иные аналоги. ГОСТ 17608-91 – качество гарантировано!
При заказе на доставку силами нашей компании мы самостоятельно обеспечиваем погрузочно-разгрузочные работы.
Адрес: Московская обл., Клинский р-н, деревня Коноплино, вл31с38
Координаты: 56.278583, 36.680794