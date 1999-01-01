В качестве покрытий тротуаров, дорожек, площадок и приусадебных участков должны использоваться надежные и эстетичные материалы. Особенно популярна сейчас плитка – цена на нее формируется в зависимости от конкретного производителя, технологии изготовления, толщины, размеров элементов и других факторов. Хотите недорого купить материалы высокого качества? Тогда обратите внимание на ассортимент компании «СтройДизайн»! У нас большой выбор сертифицированной продукции – ее доставка по Москве осуществляется в кратчайшие сроки.

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Чтобы приобрести качественную плитку, нужно подбирать товар не только по внешнему виду, но и обращать внимание натри ключевых момента:

Говоря о плитке, мы обычно имеем в виду продукцию из бетона, которую вымащивают строго горизонтально. Существует несколько ощутимых преимуществ данного покрытия, если проводить сравнение с асфальтными или какими-либо другими вариантами, а именно:

ее легче укладывать;

можно применять разнообразные узоры и цвета;

при правильной укладке прослужит 30-50 лет;

высокая термоустойчивость;

менее поддаваема механическому и физическому воздействию извне.

Также не стоит забывать, что данное покрытие более привлекательное при выборе оттенков и форм, чем иные аналоги. ГОСТ 17608-91 – качество гарантировано!